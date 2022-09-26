У США есть план, если Россия применит ядерное оружие – Блинкен

США подготовили план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие. Об этом в интервью CBS News сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Он назвал безответственной ядерную риторику российского диктатора Владимира Путина. США публично и в частном порядке заявили россиянам, чтобы они прекратили пустые разговоры о ядерном оружии, говорит Блинкен.

"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими, и мы ясно дали это понять", – сказал госсек.

Блинкен не стал сообщать подробности последствий, однако подтвердил, что у США есть план. Его спросили, является ли это планом предотвращения третьей мировой войны.

"Президент Байден решил, что мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, сплотить другие страны и оказать давление на Россию. Мы также полны решимости остановить эту войну и не дать ей расширится", – ответил Блинкен.

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Марко Сировой

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