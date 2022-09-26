У США есть план, если Россия применит ядерное оружие – Блинкен
США подготовили план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие. Об этом в интервью CBS News сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он назвал безответственной ядерную риторику российского диктатора Владимира Путина. США публично и в частном порядке заявили россиянам, чтобы они прекратили пустые разговоры о ядерном оружии, говорит Блинкен.
"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими, и мы ясно дали это понять", – сказал госсек.
Блинкен не стал сообщать подробности последствий, однако подтвердил, что у США есть план. Его спросили, является ли это планом предотвращения третьей мировой войны.
"Президент Байден решил, что мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, сплотить другие страны и оказать давление на Россию. Мы также полны решимости остановить эту войну и не дать ей расширится", – ответил Блинкен.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Президент Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, но признает – риски есть. В разведке предполагают, что это возможно.
- США непублично доносят до России последствия, Запад усиливает ядерное сдерживание.
Читайте также: Мы предупредили РФ, что применение ядерного оружия будет для нее катастрофой – Салливан
Комментарии