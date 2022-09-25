UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запад разрабатывает планы действий на случай попытки РФ нанести ядерный удар – FT

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 22:46
Запад разрабатывает планы действий на случай попытки РФ нанести ядерный удар – FT - Фото
Путин (Фото: EPA)

В столицах западных стран разрабатывают планы на случай, если российский диктатор Владимир Путин предпримет шаги для реализации своих угроз ядерных ударов по Украине. Об этом сообщает Fanancial Times со ссылкой на пятерых западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Союзники Украины считают, что угрозы не будут реализованы, но усиливают "ядерную бдительность и сдерживание".

"Если он думает, что угроза может запугать Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20% своей территории, или запугать нас, чтобы не помогали Украине, то произойдет обратное", — сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли вызовет соответствующую реакцию, но будут предприняты обычные военные ответные действия, чтобы наказать Россию. Один из них сказал: "Красных линий много, и они, вероятно, не там, где говорит [Путин]".

Если Путин прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть применение тактического ядерного оружия, чтобы удержать Запад от поддержки Украины, считают официальные лица и аналитики, пишет издание.

"Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его", — сказал Джеймс Эктон, соруководитель программы ядерной политики в Университете Карнеги.

По словам некоторых военных экспертов, плохая координация российских воинских частей с начала вторжения в Украину свидетельствует о том, что ядерные удары могут существенно не изменить исход боя.

  • США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно, заявил сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
  • Президент Владимир Зеленский допустил, что угроза со стороны России ядерным ударом "вчера могла быть блефом, а сегодня может быть реальностью".
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин ядерное оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 