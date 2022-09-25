Запад разрабатывает планы действий на случай попытки РФ нанести ядерный удар – FT

В столицах западных стран разрабатывают планы на случай, если российский диктатор Владимир Путин предпримет шаги для реализации своих угроз ядерных ударов по Украине. Об этом сообщает Fanancial Times со ссылкой на пятерых западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

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Союзники Украины считают, что угрозы не будут реализованы, но усиливают "ядерную бдительность и сдерживание".

"Если он думает, что угроза может запугать Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20% своей территории, или запугать нас, чтобы не помогали Украине, то произойдет обратное", — сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли вызовет соответствующую реакцию, но будут предприняты обычные военные ответные действия, чтобы наказать Россию. Один из них сказал: "Красных линий много, и они, вероятно, не там, где говорит [Путин]".

Если Путин прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть применение тактического ядерного оружия, чтобы удержать Запад от поддержки Украины, считают официальные лица и аналитики, пишет издание.

"Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его", — сказал Джеймс Эктон, соруководитель программы ядерной политики в Университете Карнеги.

По словам некоторых военных экспертов, плохая координация российских воинских частей с начала вторжения в Украину свидетельствует о том, что ядерные удары могут существенно не изменить исход боя.

США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно, заявил сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент Владимир Зеленский допустил, что угроза со стороны России ядерным ударом "вчера могла быть блефом, а сегодня может быть реальностью".

Вадим Ребрина

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