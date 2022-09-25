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Зеленский допустил, что ядерная угроза со стороны России — не блеф

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 21:32
Зеленский допустил, что ядерная угроза со стороны России — не блеф - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский допустил, что угроза со стороны России ядерным ударом "вчера могла быть блефом, а сегодня может быть реальностью". Об этом он сказал в интервью CBS News.

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"Владимир Путин продолжает манипулировать угрозой применения ядерного оружия. Вы назвали это ядерным шантажом. Как вы думаете, он блефует прямо сейчас?" – спросили у Зеленского.

"Послушайте, может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. Давайте посмотрим, что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж", – сказал президент.

Он напомнил о захвате россиянами Запорожской АЭС.

"И вдобавок ко всему, несколько дней назад, помимо этой станции, он шантажирует, он продолжает свой шантаж, связанный с нашим экспортом электроэнергии в Европу", – сказал президент.

Он также напомнил об обстреле оккупантами Южной АЭС.

"Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС... Значит, он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", – сказал Зеленский.

  • США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно, заявил сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин ядерное оружие
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