Мы предупредили РФ, что применение ядерного оружия будет для нее катастрофой – Салливан
США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно. Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Он отметил, что США не признают фиктивные референдумы на оккупированной украинской территории и будут продолжать и далее решительно поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать свою территорию.
На реплику журналистки о том, что российский диктатор Владимир Путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как сейчас, Салливан сказал: "Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны".
По его словам, США "напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно".
"И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – сказал Салливан.
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