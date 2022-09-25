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Мы предупредили РФ, что применение ядерного оружия будет для нее катастрофой – Салливан

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 17:54
Мы предупредили РФ, что применение ядерного оружия будет для нее катастрофой – Салливан - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно. Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Он отметил, что США не признают фиктивные референдумы на оккупированной украинской территории и будут продолжать и далее решительно поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать свою территорию.

На реплику журналистки о том, что российский диктатор Владимир Путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как сейчас, Салливан сказал: "Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны".

По его словам, США "напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно".

"И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – сказал Салливан.

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Вадим Ребрина
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владимир путин ядерное оружие Джейк Салливан
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