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Ядерное оружие. США несколько месяцев непублично предупреждают Москву о последствиях – WP

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 12:05
Ядерное оружие. США несколько месяцев непублично предупреждают Москву о последствиях – WP - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США в частном порядке предупреждают Россию о последствиях за применение ядерного оружия. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

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К процессу подключили Госдеп, который вел частную переписку с Москвой. Администрация президента США Джо Байдена намеренно сделала предупреждения расплывчатыми и соблюдает стратегическую двусмысленность. Кремль беспокоится о том, какой может быть реакция США на ядерный удар, отмечают чиновники.

В Белом доме уже заявляли, что серьезно рассматривают недавнюю угрозу российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие. Однако там отметили, что пока нет признаков подготовки к неизбежному ядерному удару. Тем не менее последние ядерные угрозы Путина звучат конкретнее, отмечают журналисты.

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Лучшим ответом США на применение ядерного оружия может стать усиление поддержки Украины и нанесение ограниченно удара обычным (конвенциональным) оружием по российским силам или базам, которые начали атаку, считает Мэтью Кройнинг, директор Центра стратегии и безопасности при Атлантическом Совете.

"Это было бы выверено, чтобы дать понять, что речь идет не о крупной войне, а об ограниченном ударе. Если вы – Путин, что вы сделаете в ответ? Я не думаю, что вы сразу же скажете: "Давайте запустим все ядерные бомбы в Соединенные Штаты"", – говорит Кройнинг.

Однако журналисты отмечают, что даже такой ответ многие в США могут счесть безрассудным, поскольку все равно будет риск полномасштабной войны с РФ, которая владеет ядерным оружием. В то же время

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Марко Сировой
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США владимир путин госдеп ядерное оружие ядерный удар джо байден
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