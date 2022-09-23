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Запад должен пригрозить России ответным ядерным ударом – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 06:45
Запад должен пригрозить России ответным ядерным ударом – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Западные страны должны пригрозить России ответным ядерным ударом, если РФ решится использовать ядерное оружие против Украины. Об этом заявил The Guardian Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

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"Другие ядерные государства должны очень твердо сказать, что как только Россия даже подумает о нанесении ядерных ударов по иностранной территории – в данном случае по территории Украины, – будут нанесены быстрые ответные ядерные удары для уничтожения ядерных пусковых площадок в России", – сказал он.

Аналитические способности окружения российского диктатора Владимира Путина – очень низки, говорит Подоляк. По его словам, они не понимают всех рисков, что делают и к чему они уже привели РФ.

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Трудно делать прогнозы, когда человек абсолютно иррационален, говорит советник главы ОП.

"У нас есть большая страна, которая вступает на территорию Украины, начинает войну, захватывает какую-то территорию, а потом говорит, что эта территория теперь наша, и если вы попытаетесь ее вернуть, мы применим ядерное оружие. Это выглядит абсолютно абсурдно, более того, это разрушает всю глобальную систему ядерного сдерживания", – сказал Подоляк.

Угрозы Путина стоит воспринимать серьезно, считает вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, многое будет зависеть от реакции Запада.

"Нельзя допустить, чтобы кто-то разгуливал с гранатой со снятой чекой и угрожал всем ею только потому, что он может… России должен быть предъявлен твердый ультиматум о том, что произойдет. До сих пор такого не было... Нужно, чтобы это было серьезно и четко сформулировано. Они понимают только силу, и только асимметричную силу", – сказала она, не уточнив, какого именно ультиматума требует.

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Марко Сировой
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владимир путин ядерное оружие запад ядерный удар михаил подоляк
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