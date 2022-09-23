Запад должен пригрозить России ответным ядерным ударом – Подоляк

Западные страны должны пригрозить России ответным ядерным ударом, если РФ решится использовать ядерное оружие против Украины. Об этом заявил The Guardian Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

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"Другие ядерные государства должны очень твердо сказать, что как только Россия даже подумает о нанесении ядерных ударов по иностранной территории – в данном случае по территории Украины, – будут нанесены быстрые ответные ядерные удары для уничтожения ядерных пусковых площадок в России", – сказал он.

Аналитические способности окружения российского диктатора Владимира Путина – очень низки, говорит Подоляк. По его словам, они не понимают всех рисков, что делают и к чему они уже привели РФ.

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Трудно делать прогнозы, когда человек абсолютно иррационален, говорит советник главы ОП.

"У нас есть большая страна, которая вступает на территорию Украины, начинает войну, захватывает какую-то территорию, а потом говорит, что эта территория теперь наша, и если вы попытаетесь ее вернуть, мы применим ядерное оружие. Это выглядит абсолютно абсурдно, более того, это разрушает всю глобальную систему ядерного сдерживания", – сказал Подоляк.

Угрозы Путина стоит воспринимать серьезно, считает вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, многое будет зависеть от реакции Запада.

"Нельзя допустить, чтобы кто-то разгуливал с гранатой со снятой чекой и угрожал всем ею только потому, что он может… России должен быть предъявлен твердый ультиматум о том, что произойдет. До сих пор такого не было... Нужно, чтобы это было серьезно и четко сформулировано. Они понимают только силу, и только асимметричную силу", – сказала она, не уточнив, какого именно ультиматума требует.

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Марко Сировой

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