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США считают возможным прямой конфликт со страной, обладающей ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 15:12
США считают возможным прямой конфликт со страной, обладающей ядерным оружием - Фото
Чарльз А. Ричард (скриншот с видео)

США считают возможным прямой конфликт с государством, обладающим ядерным оружием. Об этом сказал Адмирал ВМС Чарльз А. Ричард, командующий Стратегическим командованием США в ходе панельной дискуссии, посвященной важным проблемам национальной безопасности, сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Все мы в этой комнате вернулись к рассмотрению конкуренции как кризиса и возможного прямого вооруженного конфликта с партнером, обладающим ядерным потенциалом. Нам не приходилось делать этого более 30 лет. Последствия этого велики. Они важны для обороны страны. Они важны для стратегического сдерживания, а также для достижения нами национальных целей. И это больше не теория", — сказал он.

По словам Ричарда, планы и возможности Министерства обороны основаны на предположении, что стратегическое сдерживание, и в частности ядерное сдерживание, работает. Если это предположение не выполняется, ничто другое в объединенных силах не будет работать так, как было задумано.

"Россия и Китай могут перейти к любому уровню насилия, который они выберут, в любой области с любым инструментом силы во всем мире", — сказал он. "Мы просто давно не сталкивались с такими конкурентами и противниками", – добавил адмирал.

По его словам, из-за этого ведомству придется изменить свой подход к ведению боевых действий – более медленные, традиционные подходы к эскалации больше не работают.

По его словам, при защите родины боевые командиры должны будут действовать быстро во всех областях: на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.

Ричард отметил, что в недавно представленном обзоре ядерной политики излагается стратегия, которая поддерживает модернизацию ядерной триады и ее системы управления.

"Нам необходимо реализовать эту очень хорошую стратегию, поскольку угроза со стороны Китая продолжает расти. Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России продолжает расти, наряду с другими вызовами, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Ричард.

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Вадим Ребрина
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США ядерное оружие чарльз ричард
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