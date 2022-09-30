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Буданов: Война будет продолжаться не так уж долго, до конца весны зайдем в Крым

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 23:56
Буданов: Война будет продолжаться не так уж долго, до конца весны зайдем в Крым - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

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Комментируя вопрос Крыма, Буданов сказал, что много раз там был, это его малая родина, "и мы туда вернемся".

"Совсем скоро. Да, с оружием и вернемся. Другого варианта не существует", – сказал начальник ГУР.

Буданов прогнозирует, что война будет продолжаться "не такое уж долгое время, скоро все закончится".

"Где-то в конце мая я рассказал, каким будет алгоритм действий. Я тогда сказал, что июнь для нас будет, к сожалению, нехорошим, будем немного терять. В июле будет условный застой. В августе начнем понемногу движение в сторону возобновления своей территории. Зимой война в значительной мере стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта – выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", – считает Буданов.

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Комментируя слова генерал-лейтенанта армии США в отставке Бена Ходжеса о том, что летом 2023-го ВСУ могут войти в Крым, Буданов сказал, что, по его мнению, это произойдет до конца весны.

"Может немного раньше, здесь в днях можно ошибаться, в алгоритмах – нет", – сказал Буданов.

Также начальник ГУР уверен, что у России сейчас нет планов применить против Украины ядерное оружие.

Буданов заявил, что ядерное оружие – это "последний аргумент" России, и в руководстве РФ на самом деле "четко понимают, чем это для них закончится", несмотря на то, что "кричат об этом с экранов телевизоров".

  • В июне Буданов прогнозировал, что Украина увидит последствия контрнаступательных действий ВСУ вблизи Херсона в августе.
  • 24 августа Буданов заявил, что в войне уже начался переломный момент, так как россияне после ударов ВСУ по военным объектам РФ в Крыму начали понимать, что она касается их, а не идет где-то в мире. 

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Оксана Житнюк
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война ядерное оружие разведка гур Кирилл Буданов
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