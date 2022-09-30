Буданов призвал украинцев не бояться российской мобилизации: Для нас это подарок

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это "подарком" для Украины. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

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"Мобилизация – не надо ее бояться. На самом деле это подарок для нас. Это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это его агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что это всего третий эпизод в истории РФ, когда в стране проводится мобилизация. Впервые это было в 1914 году, второй раз – в 1941 году и третий – в 2022-м.

"Россия загнала себя сейчас в глухой угол. Из него в принципе еще реально выйти. Это признание того, что все это произошло ошибочно. Они знают, как это показать, механизмы и модель обработаны, нам это четко известно. Второе – выход за границы 1991 года. И начать пытаться выстроить какой-то диалог со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – сказал Буданов.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.

В Дагестане прошли протесты против мобилизации.

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Оксана Житнюк

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