В Дагестане — новые стихийные митинги против мобилизации: видео
26.09.2022, 18:33
Скриншот с видео
В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
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Больше всего людей собралось в Махачкале – несколько сотен человек. Там произошла массовая драка протестующих с полицейскими. По данным издания, около 20 участников акции задержали.
В митинге в Хасавюрте принимают участие около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие сопротивляются.
Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.
- Вчера жители дагестанского села Эндирей в Хасавюртовском районе перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации. Также в столице Дагестана Махачкале днем десятки женщин вышли на протесты.
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