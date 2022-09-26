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В Дагестане — новые стихийные митинги против мобилизации: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 18:33
В Дагестане — новые стихийные митинги против мобилизации: видео - Фото
Скриншот с видео

В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

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Больше всего людей собралось в Махачкале – несколько сотен человек. Там произошла массовая драка протестующих с полицейскими. По данным издания, около 20 участников акции задержали.

В митинге в Хасавюрте принимают участие около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие сопротивляются.

Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.

  • Вчера жители дагестанского села Эндирей в Хасавюртовском районе перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации. Также в столице Дагестана Махачкале днем десятки женщин вышли на протесты. 
Вадим Ребрина
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