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В Дагестане выходят на акции протеста против мобилизации. СМИ пишут о задержаниях: видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 19:55
В Дагестане выходят на акции протеста против мобилизации. СМИ пишут о задержаниях: видео - Фото
Скриншот

Жители дагестанского села Эндирей в Хасавюртовском районе перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации. Об этом сообщает Настоящее время.

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Судя по видео, полиция стреляла в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Местные Telegram-каналы сообщают, что из села призвали около 100 человек.

Также в столице Дагестана Махачкале днем десятки женщин вышли на протесты против мобилизации, пишет издание.

Местные медиа выкладывают видео, как женщины кричат полицейскому, что Россия напала на Украину.

На одном видео участники акции требуют от полиции отпустить задержанных.

ОВД-Инфо по итогам акции сообщил об "очень жестких" задержаниях.

22 сентября в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации тоже перекрыли федеральную трассу. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.

  • По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября введут запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны.
Вадим Ребрина
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