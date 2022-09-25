Мужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из России – росСМИ

По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября введут запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны. Об том изданию сообщил источник, близкий к администрации диктатора Владимира Путина.

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"По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября", – говорится в сообщении.

Второй источник, также близкий к администрации Путина, говорит, что это произойдет после "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях. Их оккупанты планируют завершить вечером 27 сентября, пишет издание.

Собеседник Медузы отметил, что будет подобие "выездных виз": для выезда из РФ мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

По данным Генштаба, для восполнения личного состава из-за потерь РФ объявила "частичную мобилизацию" и на временно оккупированных территориях Украины.

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Вадим Ребрина

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