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Мужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из России – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 15:17
Мужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из России – росСМИ - Фото
Аэропорт в Москве (Фото - EPA)

По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября введут запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны. Об том изданию сообщил источник, близкий к администрации диктатора Владимира Путина.

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"По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября", – говорится в сообщении.

Второй источник, также близкий к администрации Путина, говорит, что это произойдет после "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях. Их оккупанты планируют завершить вечером 27 сентября, пишет издание.

Собеседник Медузы отметил, что будет подобие "выездных виз": для выезда из РФ мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

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Вадим Ребрина
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Россия мобилизация
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