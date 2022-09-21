"Самомобилизация". РФ восполняет потери кубанскими и донскими "казаками" – Генштаб

Российское военно-политическое руководство объявило "частичную мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины, а также пытается восполнить потери своей армии за счет "самомобилизации" в регионах РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 21 сентября.

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По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины РФ объявила "частичную мобилизацию".

Вместе с тем, сообщает Генштаб, продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации в РФ.

В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" проводят отбор кандидатов для службы в Росгвардии. "Кубанское казачье войско" должно сформировать дополнительные подразделения "добровольцев" и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края.

В Чите и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украину, сообщает Генштаб.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Министр обороны РФ Шойгу сегодня "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, на 21 сентября украинская армия ликвидировала около 55 110 россиян.

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Оксана Житнюк

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