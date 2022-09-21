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"Самомобилизация". РФ восполняет потери кубанскими и донскими "казаками" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 20:02
Иллюстративное фото – СБУ

Российское военно-политическое руководство объявило "частичную мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины, а также пытается восполнить потери своей армии за счет "самомобилизации" в регионах РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 21 сентября.

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По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины РФ объявила "частичную мобилизацию".

Вместе с тем, сообщает Генштаб, продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации в РФ.

В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" проводят отбор кандидатов для службы в Росгвардии. "Кубанское казачье войско" должно сформировать дополнительные подразделения "добровольцев" и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края.

В Чите и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украину, сообщает Генштаб.

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Оксана Житнюк
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война мобилизация генштаб казаки
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