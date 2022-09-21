Резников отреагировал на мобилизацию в РФ "школьной задачей по математике" для россиян
Министр обороны Алексей Резников отреагировал на объявленную российским диктатором Владимиром Путиным утром 21 сентября "частичную" мобилизацию – предложил россиянам решить "задачу по математике".
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"Самая популярная математическая задача для российских школьников и их родителей этой осенью. Посчитай. Подумай об этом", – написал Резников.
В "задаче по математике для российских школ от министра обороны Украины" есть такие вводные:
→ население РФ – около 140 млн человек;
→ армия РФ – приблизительно 1 млн;
→ участвуют в войне – около 150 000;
→ война идет уже семь месяцев;
→ признанные потери – около 6000 убитыми;
→ реальные потери – около 55 000 (Резников подчеркнул, что речь только об убитых, а вместе с ранеными эта цифра втрое больше);
→ планируется призвать – 300 000.
Он предложил россиянам "посчитать", сколько продлится война РФ против Украины, если она будет продолжаться до тех пор, пока все российские мобилизованные не будут убиты.
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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