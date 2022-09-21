Резников отреагировал на мобилизацию в РФ "школьной задачей по математике" для россиян

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на объявленную российским диктатором Владимиром Путиным утром 21 сентября "частичную" мобилизацию – предложил россиянам решить "задачу по математике".

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"Самая популярная математическая задача для российских школьников и их родителей этой осенью. Посчитай. Подумай об этом", – написал Резников.

В "задаче по математике для российских школ от министра обороны Украины" есть такие вводные:

→ население РФ – около 140 млн человек;

→ армия РФ – приблизительно 1 млн;

→ участвуют в войне – около 150 000;

→ война идет уже семь месяцев;

→ признанные потери – около 6000 убитыми;

→ реальные потери – около 55 000 (Резников подчеркнул, что речь только об убитых, а вместе с ранеными эта цифра втрое больше);

→ планируется призвать – 300 000.

Он предложил россиянам "посчитать", сколько продлится война РФ против Украины, если она будет продолжаться до тех пор, пока все российские мобилизованные не будут убиты.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Оксана Житнюк

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