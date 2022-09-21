UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников отреагировал на мобилизацию в РФ "школьной задачей по математике" для россиян

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 18:32
Резников отреагировал на мобилизацию в РФ
Алексей Резников (Фото - ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на объявленную российским диктатором Владимиром Путиным утром 21 сентября "частичную" мобилизацию – предложил россиянам решить "задачу по математике".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Самая популярная математическая задача для российских школьников и их родителей этой осенью. Посчитай. Подумай об этом", – написал Резников.

В "задаче по математике для российских школ от министра обороны Украины" есть такие вводные:

→ население РФ – около 140 млн человек;
→ армия РФ – приблизительно 1 млн;
→ участвуют в войне – около 150 000;
→ война идет уже семь месяцев;
признанные потери – около 6000 убитыми;
→ реальные потери – около 55 000 (Резников подчеркнул, что речь только об убитых, а вместе с ранеными эта цифра втрое больше);
→ планируется призвать – 300 000.

Он предложил россиянам "посчитать", сколько продлится война РФ против Украины, если она будет продолжаться до тех пор, пока все российские мобилизованные не будут убиты.

Резников отреагировал на мобилизацию в РФ "школьной задачей по математике" для россиян

Читайте также: Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови. В крови своих солдат

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война минобороны мобилизация потери
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 