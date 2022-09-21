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Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови. В крови своих солдат

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 15:58
Зеленский: Путин хочет утопить Украину в крови. В крови своих солдат - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео ICTV/Youtube)

Российский диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию, потому что в армии России проблемы с личным составом. Путину нужна многомиллионная армия, чтобы утопить Украину в крови, в том числе в крови своих солдат. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью Bild.

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По словам президент, "частичная" мобилизация показывает, что у России "проблемы с офицерами и другим военным персоналом". 

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, молодых людей, которые не умели воевать. Эти курсанты убиты. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут сражаться. Они приходят к нам и умирают", – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Путин знает, что его войска разбегаются.

"Он видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия, пришедшая к нам, потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам приходит, просто убегают", – сказал президент.

Зеленский считает, что российский диктатор рассчитывает победить Украину с помощью этой многомиллионной армии и ему безразличны потери, которые понесет армия РФ.

"Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", – сказал президент.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война владимир путин мобилизация
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