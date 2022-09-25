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В РФ за счет мобилизации могут усилить и Росгвардию – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 09:41
В РФ за счет мобилизации могут усилить и Росгвардию – британская разведка - Фото
Российский оккупант (Иллюстративное фото: EPA)

В России "частичную" мобилизацию могут использовать для пополнения Росгвардии. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 25 сентября.

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Как отмечается, 21 сентября российский националист, депутат госдумы РФ Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

По данным британской разведки, подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в тылу во время вторжения в Украину и в настоящее время участвуют в проведении референдумов на оккупированных территориях.

Подчеркивается, что Росгвардия предназначена для использования в целях внутренней безопасности – обеспечения безопасности путинского режима.

"Она была особенно плохо подготовлена к интенсивным боевым действиям, которые она пережила на Украине", – говорится в отчете.

В британской разведке предположили, что, учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия испытывает особую нагрузку.

"Существует реальная возможность мобилизации для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами", – говорится в отчете.

Читайте также: Оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных – ISW

Наталія Медведєва
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война мобилизация росгвардия
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