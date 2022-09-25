Оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных – ISW

Российские оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных для ведения боевых действий на стороне России, что будет нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в отчете по итогам 24 сентября.

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ISW ссылается на российских пропагандистов, сообщивших, что украинские военнопленные, содержащиеся в лагере в Еленовке, якобы устно "просили" террористов ДНР разрешить им воевать в так называемом "добровольческом казачьем батальоне ДНР "Богдан Хмельницкий".

Военные эксперты ISW подчеркивают: если российские или российские марионеточные силы будут принуждать украинских военнопленных участвовать в боевых действиях, это будет нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В соответствующей конвенции говорится, что военнопленных нельзя отправлять или удерживать в районах, где они могут подвергнуться обстрелу из зоны боевых действий, а также они не должны привлекаться к работе, которая носит вредный для здоровья или опасный характер.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава РФ объявила "частичную мобилизацию" и на временно оккупированных территориях Украины.

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Наталія Медведєва

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