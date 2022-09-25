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Оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных – ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 07:02
Оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных – ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российские оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных для ведения боевых действий на стороне России, что будет нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в отчете по итогам 24 сентября.

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ISW ссылается на российских пропагандистов, сообщивших, что украинские военнопленные, содержащиеся в лагере в Еленовке, якобы устно "просили" террористов ДНР разрешить им воевать в так называемом "добровольческом казачьем батальоне ДНР "Богдан Хмельницкий".

Военные эксперты ISW подчеркивают: если российские или российские марионеточные силы будут принуждать украинских военнопленных участвовать в боевых действиях, это будет нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В соответствующей конвенции говорится, что военнопленных нельзя отправлять или удерживать в районах, где они могут подвергнуться обстрелу из зоны боевых действий, а также они не должны привлекаться к работе, которая носит вредный для здоровья или опасный характер.

Читайте также: Зеленский – украинцам в оккупации: Прячьтесь от мобилизации РФ, помогайте уничтожать врага

Наталія Медведєва
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война Еленовка военнопленные isw
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