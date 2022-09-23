Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Он призвал любыми способами избегать российской мобилизации и рассказал, что делать, оказавшись в рядах армии РФ.

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Зеленский отметил, что россияне пытаются проводить мобилизацию в Крыму и на других временно оккупированных территориях, и это не просто преступления против международного права – это преступления против конкретных людей.

По его словам, сейчас в Крыму оккупанты пытаются мобилизовать в свои войска как можно больше мужчин, и у Украины уже есть доказательства этому. Зеленский заявил, что это сознательная попытка России уничтожить крымско-татарский народ.

Он обратился ко всем украинцам, находящимся на временно оккупированных территориях: "Берегите свою жизнь. Помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любыми способами прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток, пытайтесь выехать на свободную территорию Украины".

Тех, кто все же попадет в российскую армию, Зеленский призывает саботировать любую вражескую активность, мешать любым военным операциям армии РФ и передавать украинским силам всю важную информацию об оккупантах – о базах, штабах и складах с боеприпасами. Также Зеленский призвал при первой же возможности переходить на позиции ВСУ.

"Делайте все, чтобы сберечь жизнь и помочь освободить Украину", – сказал президент.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава РФ объявила "частичную мобилизацию" и на временно оккупированных территориях Украины.

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Оксана Житнюк

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