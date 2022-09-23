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Доукомплектование и новые формирования. Мобилизация в РФ пройдет в два этапа – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 16:48
Доукомплектование и новые формирования. Мобилизация в РФ пройдет в два этапа – Генштаб - Фото
Олексій Громов (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

Мобилизация в РФ будет проходить в несколько этапов, а основной акцент будет на сержантском и рядовом составе, а также младших офицерах, так как эти категории понесли наибольшие потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По предварительным данным, призыв в РФ будет проходить в два этапа, но может быть и больше, отметил Громов.

В рамках первого этапа, который продлится месяц-полтора, противник планирует доукомплектовать свои соединения и части, участвующие в войне против Украины. Не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ противника для высвобождения личного состава подразделений российских вооруженных сил, задействованных на прикрытии государственной границы с Украиной, сообщил Громов.

Представитель Генштаба отметил, что категория лиц, подлежащих мобилизации в РФ, может быть разной, но наибольшую часть тех, кто будет подлежать мобилизации, составят должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры, так как это категории, понесшие наибольшие потери.

В рамках второго этапа, по словам Громова, не исключается, что противник создаст ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии.

"Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", – сказал Громов.

Он добавил, что ВСУ готовы к любому развитию событий: "Что 300 000, что другие – Украина победит".

  • Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.
  • Министр обороны РФ Шойгу "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинская армия ликвидировала более 56 000 россиян.
  • Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.

Читайте также: "Че вы орете все?" Как идет мобилизация в России – две недели подготовки и на фронт: видео

Оксана Житнюк
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война мобилизация генштаб Алексей Громов
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