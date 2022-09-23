Доукомплектование и новые формирования. Мобилизация в РФ пройдет в два этапа – Генштаб
Мобилизация в РФ будет проходить в несколько этапов, а основной акцент будет на сержантском и рядовом составе, а также младших офицерах, так как эти категории понесли наибольшие потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По предварительным данным, призыв в РФ будет проходить в два этапа, но может быть и больше, отметил Громов.
В рамках первого этапа, который продлится месяц-полтора, противник планирует доукомплектовать свои соединения и части, участвующие в войне против Украины. Не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ противника для высвобождения личного состава подразделений российских вооруженных сил, задействованных на прикрытии государственной границы с Украиной, сообщил Громов.
Представитель Генштаба отметил, что категория лиц, подлежащих мобилизации в РФ, может быть разной, но наибольшую часть тех, кто будет подлежать мобилизации, составят должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры, так как это категории, понесшие наибольшие потери.
В рамках второго этапа, по словам Громова, не исключается, что противник создаст ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии.
"Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", – сказал Громов.
Он добавил, что ВСУ готовы к любому развитию событий: "Что 300 000, что другие – Украина победит".
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.
- Министр обороны РФ Шойгу "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинская армия ликвидировала более 56 000 россиян.
- Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.
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