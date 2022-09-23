Доукомплектование и новые формирования. Мобилизация в РФ пройдет в два этапа – Генштаб

Мобилизация в РФ будет проходить в несколько этапов, а основной акцент будет на сержантском и рядовом составе, а также младших офицерах, так как эти категории понесли наибольшие потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По предварительным данным, призыв в РФ будет проходить в два этапа, но может быть и больше, отметил Громов.

В рамках первого этапа, который продлится месяц-полтора, противник планирует доукомплектовать свои соединения и части, участвующие в войне против Украины. Не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ противника для высвобождения личного состава подразделений российских вооруженных сил, задействованных на прикрытии государственной границы с Украиной, сообщил Громов.

Представитель Генштаба отметил, что категория лиц, подлежащих мобилизации в РФ, может быть разной, но наибольшую часть тех, кто будет подлежать мобилизации, составят должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры, так как это категории, понесшие наибольшие потери.

В рамках второго этапа, по словам Громова, не исключается, что противник создаст ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии.

"Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", – сказал Громов.

Он добавил, что ВСУ готовы к любому развитию событий: "Что 300 000, что другие – Украина победит".

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

Министр обороны РФ Шойгу "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинская армия ликвидировала более 56 000 россиян.

Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.

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Оксана Житнюк

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