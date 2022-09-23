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"Че вы орете все?" Как идет мобилизация в России – две недели подготовки и на фронт: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 15:32
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Мобилизованных в России отправят на две недели на дополнительную подготовку, а после этого – воевать в Украину. Об этом речь идет на видео, записанном в России во время одного из собраний мобилизованных.

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"Че вы, как бабы" б**ть! Рот закройте, себя ведите достойно! Че вы орете все?!" – выкрикивает ведущий в военной форме.

Он сообщил, что мобилизованных ждет две недели доподготовки, после которых их отправят воевать "до конца спецоперации".

"Вы все военные, мужики! Все! Игрушки закончились! Вы все военные. Три дня здесь. Борт. Две недели доподготовки. Доукомплектование подразделений. Зарплата – как контрактнику, офицеру, прапорщику, в зависимости от вашего звания. Боевые выплаты. Ветеран боевых действий. До конца спецоперации. Затем прибытие домой", – рассказал российский военный мобилизованным.

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Наталія Медведєва
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война мобилизация
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