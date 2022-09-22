В России на акциях протеста против мобилизации задержали 1300 человек – росСМИ

Российское издание ОВД-news публикует списки задержанных за участие в акциях протеста против мобилизации россиян. Всего задержано уже более 1322 человек в 40 городах.

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Больше всего задержанных в Москве — 537 человек, в Санкт-Петербурге — 480, в Екатеринбурге — 50.

Издание отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках, так как публикует имена только тех людей, о которых достоверно известно.

Русская служба BBC пишет, что, по некоторым сообщениям, в ночь на четверг в городе Ломоносове под Петербургом и в Гае Оренбургской области произошли поджоги военкоматов.

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Вадим Ребрина

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