В России на акциях протеста против мобилизации задержали 1300 человек – росСМИ
Российское издание ОВД-news публикует списки задержанных за участие в акциях протеста против мобилизации россиян. Всего задержано уже более 1322 человек в 40 городах.
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Больше всего задержанных в Москве — 537 человек, в Санкт-Петербурге — 480, в Екатеринбурге — 50.
Издание отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках, так как публикует имена только тех людей, о которых достоверно известно.
Русская служба BBC пишет, что, по некоторым сообщениям, в ночь на четверг в городе Ломоносове под Петербургом и в Гае Оренбургской области произошли поджоги военкоматов.
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будет призвано в общей сложности 300 000 резервистов.
- Российское движение "Весна" призвало выходить на протесты против "могилизации" в центрах всех городов РФ.
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