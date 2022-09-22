Германия готова принять российских дезертиров — глава МВД
22.09.2022, 17:40
Нэнси Фезер (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)
Германия при определенных обстоятельствах готова принять российских дезертиров и противников режима диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Bloomberg.
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"Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают в Германии международную защиту", — сказала Фезер.
"Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политического преследования", — добавила она.
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будет призвано в общей сложности 300 000 резервистов.
- Российское движение "Весна" призвало выходить на протесты против "могилизации" в центрах всех городов РФ.
- Российское издание ОВД-news сообщает, что за участие в акциях задержаны уже более 1322 человека в 40 городах.
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