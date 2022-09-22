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Германия готова принять российских дезертиров — глава МВД

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22.09.2022, 17:40
Германия готова принять российских дезертиров — глава МВД - Фото
Нэнси Фезер (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Германия при определенных обстоятельствах готова принять российских дезертиров и противников режима диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Bloomberg.

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"Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают в Германии международную защиту", — сказала Фезер.

"Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политического преследования", — добавила она.

Вадим Ребрина
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Германия мобилизация дезертирство нэнси фезер
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