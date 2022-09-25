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Россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 20:36
Россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения – Генштаб - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Командование российских оккупационных войск направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки сразу на линию столкновения. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В связи с "частичной" мобилизацией, объявленной в России, с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме. Лицам, пытающимся уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

В городе Севастополь временно оккупированного Крыма мужчинам призывного возраста вручено около 1000 повесток. Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

"Командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесенных потери подразделений непосредственно на линию столкновения. Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", – говорится в сводке.

  • По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября будет введен запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны.
  • В Дагестане люди выходят на акции протеста против мобилизации.
Вадим Ребрина
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война мобилизация генштаб
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