Маск ответил Зеленскому. Говорит, что все еще поддерживает Украину
04.10.2022, 08:12
Илон Маск (фото - ЕРА)
Американский бизнесмен Илон Маск заверяет президента Владимира Зеленского, что все еще поддерживает Украину. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Маск вчера в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.
"Я по-прежнему очень сильно поддерживаю Украину, но убежден, что массированная эскалация войны нанесет огромный вред Украине и, возможно, всему миру", – ответил президенту Маск.
- Маска раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.
Читайте также: "Этот день настал. Украинцы выкупают Tesla" – Илон Маск стал героем украинских мемов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии