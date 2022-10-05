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Американский комик высмеял Путина за "Россия тут навсегда", напомнил ему о Лимане – видео видео

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05.10.2022, 11:20
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Американский комик и телеведущий ток-шоу CBS "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" высмеял заявления диктатора РФ Владимира Путина, что жители временно оккупированных территорий Украины "навсегда россияне" на примере освобожденного города Лиман в Донецкой области.

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В программе показали фрагмент речи Путина от 30 сентября, когда он объявлял "российскими" части украинских областей, где диктатор произносит, что местные жители там "навсегда стали нашими гражданами".

"Вот так! "Навсегда!" Ну, или на несколько минут, как получится, – посмеялся ведущий. – Потому что, пока Путин говорил это, украинские войска освобождали стратегический город Лиман".

Далее Кольберт сделал аллюзию на выражение о тяжелых периодах в жизни – "если судьба преподносит тебе лимоны — сделай из них лимонад".

"Как говорится, если жизнь дает тебе Лиманы, украинские войска сокрушат тебя и вернут их себе в течение 24 часов", – произнес он под аплодисменты. Также ведущий шоу отметил и успех контрнаступления ВСУ на южном фронте – на пока еще подконтрольный врагу Херсон.

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Президент Владимир Зеленский показал 5 октября в Twitter фото из деоккупированного Лимана.

"Здесь разрушены все основы жизни. Они делают это повсюду на захваченных ими территориях. Остановить это можно только одним способом: как можно скорее освободить Украину, жизнь, человечество, закон и правду", – подписал глава государства снимки.

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война деоккупация юмор Лиман Стивен Кольберт контрнаступение
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