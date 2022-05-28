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Минобороны РФ уже "отчиталось" о захвате Лимана. Маляр опровергла – бои продолжаются

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 16:22
Минобороны РФ уже
Анна Маляр (фото – ее страница в Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона опровергла заявление россиян об оккупации Лимана – ситуация там сложная, но бои продолжаются.

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В ходе утреннего брифинга Минобороны РФ заявило, что террористическая организация ДНР вместе с российскими военными якобы полностью захватили Лиман.

Маляр призвала доверять только информации от Генштаба ВСУ и Минобороны Украины, так как "информация – это тоже оружие". Замминистра обороны считает, что власти РФ "могут заявлять что угодно" для поднятия духа российских военных и российского общества.

"По состоянию на сейчас там продолжаются ожесточенные бои. До тех пор, пока не завершается определенный этап боев и операции, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и делать какие-то выводы", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что в процессе боев определенная часть населенного пункта может временно находится под контролем одной из сторон, но по итогам боев ситуация может измениться. Тем не менее, Маляр констатировала: ситуация там сложная.

Комментируя наличие железнодорожного узла в Лимане и перспективу усиления российских войск за счет захвата города, Маляр сказала, что не нужно рассматривать ситуацию фрагментарно.

"Факторов очень много. Кроме того, что может быть какая-то выгодная географическая позиция или какой-то выгодный железнодорожный узел, должны быть пути доставки того же провианта, ГСМ, должна быть налажена логистика… Это очень комплексный вопрос, потому мерить их способности одним лишь Лиманом не стоит", – сказала замминистра обороны.

  • Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Лиманском направлении войска РФ ведут разведку и при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в Лимане.
  • По данный британской разведки, к 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть Лимана. В Минобороны Великобритании считают, что попытка захватить Лиман, вероятно, является подготовительной операцией россиян к следующему этапу наступления на Донбассе – созданию плацдарма для продвижения на Славянск и Краматорск.

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Оксана Житнюк
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Донбасс Лиман Анна Маляр
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