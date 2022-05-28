Подготовка к новому этапу наступления. Разведка Британии объяснила, почему РФ важен Лиман

Город Лиман Донецкой области имеет стратегическое значение для армии России, его могут использовать для следующего этапа наступления вглубь Донбасса. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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По данным разведчиков, к 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть Лимана. При этом вчера спикер украинского Минобороны Александр Мотузяник сообщил на брифинге, что идут бои на окраинах города.

Разведчики считают, что попытка захватить Лиман, вероятно, является подготовительной операцией россиян к следующему этапу наступления на Донбассе – созданию плацдарма для продвижения на Славянск и Краматорск.

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По их словам, Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел. Кроме того, из него есть доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

Разведчики прогнозируют, что в ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, отдадут приоритет форсированию реки. Сейчас основные усилия России, вероятно, сконцентрированы в 40 км к востоку от "Северодонецкого кармана".

Британцы также отметили, что главарь подконтрольной РФ террористической организации ДНР Денис Пушилин анонсировал фейковый "референдум" в случае захвата Донецкой и Луганской областей.

По словам разведчиков, если России удастся захватить эти области, Кремль, скорее всего, расценит это как "существенное политическое достижение" и представит его российскому народу как оправдание широкомасштабного вторжения в Украину.

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Марк Сировой

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