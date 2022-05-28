Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и Лимана

Компания Maxar сделала свежие фото боев на Донбассе со спутника. Снимки опубликовало European pressphoto agency.

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Фото были сделаны спутниками компании с 25 по 26 мая. На кадры попали Попасная Луганской области, Лиман и Колодези Донецкой.

На кадрах из временно оккупированной Попасной видно значительные разрушения домов и инфраструктуры вследствие обстрелов, на полях зияют воронки от артиллерийских снарядов.

На снимках из Лимана, где российские оккупанты пытаются закрепиться, также зафиксированы разрушения и воронки. На одном из фото можно увидеть танк на дороге, на двух – следы работы артиллерии в полях.

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Армия России пытается выйти на админграницу Луганской области. По данным ISW, она не окружила Северодонецк, но начала штурм.

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Фото – SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES, EPA