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28.05.2022, 08:40

Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и Лимана

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Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и Лимана
Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и Лимана
Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и ЛиманаMaxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и Лимана

Компания Maxar сделала свежие фото боев на Донбассе со спутника. Снимки опубликовало European pressphoto agency.

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Фото были сделаны спутниками компании с 25 по 26 мая. На кадры попали Попасная Луганской области, Лиман и Колодези Донецкой.

На кадрах из временно оккупированной Попасной видно значительные разрушения домов и инфраструктуры вследствие обстрелов, на полях зияют воронки от артиллерийских снарядов.

На снимках из Лимана, где российские оккупанты пытаются закрепиться, также зафиксированы разрушения и воронки. На одном из фото можно увидеть танк на дороге, на двух – следы работы артиллерии в полях.

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Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: свежие фото Попасной и Лимана

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Фото – SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES, EPA

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Теги: спутник, ВСУ, война, Донбасс, фото, Попасная, армия рф, бои, Лиман, войска россии, Maxar, колодези
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