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Россияне не окружили Северодонецк, но начали штурм. Они плохо воюют в городе – ISW

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 04:47
Россияне не окружили Северодонецк, но начали штурм. Они плохо воюют в городе – ISW - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

27 мая российские войска начали прямые атаки на Северодонецк, несмотря на то, что еще не полностью окружили город. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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Как отмечается, российские войска плохо себя показали в операциях в застроенной городской местности на протяжении всей войны и вряд ли смогут быстро продвинуться в Северодонецке.

В ISW уточняют, что россияне продолжают наращивать позиции вокруг города, но еще не окружили украинских защитников. Войска Украины продолжают держать оборону на востоке страны и замедлили продвижение большей части армии РФ.

"Российские войска, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни окружить Северодонецк, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут нарастить темпы своего наступления", – говорітся в сводке ISW.

27 мая россияне попытались перерезать две автомагистралям к востоку и северо-востоку от Попасной.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают штурмовать села, прилегающие к трассе Т1302 от Бахмута до Лисичанска, к северо-востоку от Попасной.

Россияне также атаковали к востоку от Попасной, чтобы обеспечить доступ к трассе Т1303 на Лисичанск.

Российские войска, скорее всего, отдают предпочтение направлению на Лисичанск, а не продвижению к Бахмуту, чтобы поддержать основные операции России в Северодонецке.

Россияне не окружили Северодонецк, но начали штурм. Они плохо воюют в городе – ISW

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Наталия Медведева
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isw северодонецк
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