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Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке и на Бахмутской трассе на 27 мая

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 16:18
Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке и на Бахмутской трассе на 27 мая - Фото
Фото: Facebook Сергея Гайдая

За ночь ситуация вокруг Северодонецка "без особых перемен": город находится в жесткой обороне, две трети его периметра контролируют российские оккупанты. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил глава местной военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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Он подчеркнул, что город не окружен врагом, хотя оккупанты пытаются захватить его уже более десяти дней. Этому противостоят "нечеловеческие усилия" украинских войск.

"Визуально 90% жилого фонда повреждены, 60% придется отстраивать заново", – добавил он. Последние двое суток пожары не прекращаются из-за мощных обстрелов захватчиков, которые пытаются выдавить из города силы обороны.

Карта от deepstatemap.live (исключительно ориентировочная):

Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке и на Бахмутской трассе на 27 мая

Бывший нардеп Игорь Луценко, боец аэроразведки ВСУ, сообщил, что идет сражение за трассу Бахмут-Лисичанск, россияне применяют, в том числе "Пионы".

"Бои идут стрелковые, артиллерийские, в воздухе вражеские вертолеты и даже самолеты. Дистанция до врага – иногда несколько сотен метров. Десантники из Пскова на своих уже знакомых нам по Киевской области БМД. Весь цвет российской армии здесь, вижу", – описал он ситуацию.

Луценко добавил, что "если бы у нас было немного больше нужного оружия – никаких шансов у них бы не было. А так приходится возиться".

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Военный репортер Юрий Бутусов сообщил, что главные силы 90-й танковой и 76-й ДШД ВС РФ сегодня продолжили наступление на трассу в районе сел Нагорное, Белогоровка и Берестово.

Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке и на Бахмутской трассе на 27 мая

"Противник сосредотачивает усилия на прорыве нашей обороны в районе Бахмута и применяет для этого свои основные оперативные резервы. Обстановка остается тяжелой, враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новую обстановку. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление и прилагает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут очень тяжелые бои", – написал он.

Евгений Пилипенко
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