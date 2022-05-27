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Пентагон объяснил продвижение России на Донбассе численным преимуществом

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 03:19
Пентагон объяснил продвижение России на Донбассе численным преимуществом - Фото
Фото: EPA

Министерство обороны США считает, что продвижение России на Донбассе связано с большим численным преимуществом над Вооруженными Силами Украины. В настоящее время в Украине находятся 110 российских батальонно-тактических групп, сообщается на сайте Пентагона.

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По оценке США, Россия имеет определенные успехи в наступлении на Славянск и Краматорск, продолжаются бои за контроль над городом Лиман. Кроме того, российские войска пытаются выдавить ВСУ из Северодонецка в сторону Лисичанска.

Есть также медленное продвижение к северу и западу из-под Попасной.

В то же время Пентагон советует смотреть на ситуацию более масштабно: если в начале войны Россия хотела захватить всю левобережную Украину, то сейчас вынуждена вести ожесточенные бои за отдельные города и села на Донбассе.

"И они продолжают делать это достаточно доктринно: сначала артиллерийская подготовка, а затем, когда почувствуют слабость со стороны противника, перемещают подразделения. На их стороне цифры, и именно поэтому, я думаю, мы продолжаем наблюдать это постепенное продвижение", – заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона.

Несмотря на существенные потери России в Украине, США считают, что россияне по-прежнему сохраняют большую часть своих возможностей.

Андрей Водяный
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