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"Достигнут определенный паритет". Данилов рассказал о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 15:29
Фото: СНБО

На фронте достигнут определенный паритет, а дальнейший ход войны будет зависеть от того, насколько быстро Запад сможет предоставить Украине необходимое оружие. Об этом в интервью НВ сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Россия не так слаба, как бы нам хотелось. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю, – легкомысленны. Сейчас действительно достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию, но я обращаю внимание: то, что касается самолетов, стратегической авиации, то, что касается бомбардировки нашей территории ракетами, обладающими очень мощными поражающими способностями, – все это продолжает работать по нас почти каждый день", – сказал он.

По словам Данилова, ситуация с обеспечением фронта сейчас лучше, чем раньше, и не приходится считать "каждый снаряд и каждую винтовку", но Украине нужно больше оружия, особенно тяжелого.

"Если бы у нас было больше тяжелой бронетехники в первые недели войны, то вопрос деблокирования Мариуполя по-другому рассматривался бы", – считает Данилов.

Он добавил, что, по его мнению, Россия не отказалась от намерения уничтожить Украину как государство и Владимир Путин не будет выводить войска, "потому что понимания реальности у него нет, есть только фантастические амбиции".

Андрей Водяный
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война оружие Алексей Данилов
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