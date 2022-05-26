По данным Пентагона, Россия потеряла в войне с Украиной около 1000 танков и 30 самолетов

По данным Пентагона, российские оккупанты потеряли в Украине почти 1000 танков и "значительно больше" 350 артиллерийских орудий, а также почти 30 истребителей-бомбардировщиков и более 50 вертолетов. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны США, передает CNN.

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Тем не менее, несмотря на все эти потери, США считают, что россияне "по-прежнему сохраняют… большую часть своих возможностей", добавил чиновник.

"У россиян действительно есть превосходство в количестве средств, которые они могут применить в этой битве, с точки зрения людей, техники и оружия, и мы просто должны иметь это в виду", — сказал чиновник.

По данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла 29 600 личного состава, 1315 танков, 617 артиллерийских систем, 206 самолетов и 170 вертолетов.

Вадим Ребрина

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