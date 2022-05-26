UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские силы уничтожили 150 российских военных и 10 танков за сутки: сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 10:35
Украинские силы уничтожили 150 российских военных и 10 танков за сутки: сводка потерь - Фото
Украинский военный (иллюстративное фото - СБУ)

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных, 10 танков и 22 боевые машины за сутки. Армия РФ потеряла 29 600 человек с начала вторжения, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера наибольшие потери россияне несли на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 26 мая армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1315 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22),

артиллерийских систем – 617 (+11),

РСЗО – 201 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 206 (0),

вертолетов – 170 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),

крылатых ракет – 114 (+2),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8),

спецтехники – 47 (+3).

Читайте также: Самые элитные подразделения армии России понесли значительные потери – разведка Британии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс авдеевка танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 