Украинские силы уничтожили 150 российских военных и 10 танков за сутки: сводка потерь
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных, 10 танков и 22 боевые машины за сутки. Армия РФ потеряла 29 600 человек с начала вторжения, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери россияне несли на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 26 мая армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1315 (+10),
боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22),
артиллерийских систем – 617 (+11),
РСЗО – 201 (0),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 206 (0),
вертолетов – 170 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
крылатых ракет – 114 (+2),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8),
спецтехники – 47 (+3).
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