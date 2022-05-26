Украинские силы уничтожили 150 российских военных и 10 танков за сутки: сводка потерь

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных, 10 танков и 22 боевые машины за сутки. Армия РФ потеряла 29 600 человек с начала вторжения, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери россияне несли на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 26 мая армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1315 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22),

артиллерийских систем – 617 (+11),

РСЗО – 201 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 206 (0),

вертолетов – 170 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),

крылатых ракет – 114 (+2),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8),

спецтехники – 47 (+3).

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Марк Сировой

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