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Самые элитные подразделения армии России понесли значительные потери – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 08:59
Самые элитные подразделения армии России понесли значительные потери – разведка Британии - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Наиболее элитные подразделения армии России, в частности воздушно-десантные войска, понесли значительные потери из-за неверного использования их потенциала и неспособности предвидеть украинское сопротивление. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на выводы своей разведки.

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Там отметили, что РФ с самого начала полномасштабного вторжения использовала десантников – в безуспешной попытке наступать на Киев через аэродром Гостомель, застопорившемся наступлении через Изюм и проваленном форсировании Северского Донца.

ВДВ РФ состоят из порядка 45 000 военных (в основном – контрактников), считаются элитными подразделениями и в российской доктрине предназначены для выполнения самых сложных операций, говорят разведчики. Однако в Украине десантников использовали в миссиях, которые лучше подошли бы для тяжелой пехоты, ВДВ понесли тяжелые потери.

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Это указывает на стратегически неправильное управление потенциалом десантников и неспособность РФ обеспечить преимущество в воздухе, считают британцы. Неправильное использование ВДВ также показало, что инвестиции российского диктатора Владимира Путина в армию в течение последних 15 лет привели к несбалансированности ее общей силы.

"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и самодовольство российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", – подытожили британские разведчики.

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Марк Сировой
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ВДВ потери армия рф десантники элита разведка великобритании
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