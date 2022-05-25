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Украинские силы уничтожили 100 оккупантов и один самолет за сутки: сводка потерь армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 10:51
Украинские силы уничтожили 100 оккупантов и один самолет за сутки: сводка потерь армии РФ - Фото
Уничтоженный российский танк в Украине (фото - SERGEY KOZLOV, ЕРА)

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили около 100 российских военных, три танка, 19 боевых машин и один самолет. Об этом говорится в сводке потерь армии РФ от Генштаба ВСУ.

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Вчера россияне наибольшие потери несли на Лиманском направлении. С 24 февраля по 25 мая армия РФ потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1305 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19),

артиллерийских систем – 606 (0),

РСЗО – 201 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 206 (+1),

вертолетов – 170 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11),

крылатых ракет – 112 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2217 (+5),

спецтехники – 44 (+1).

Читайте также: Россия собирает резервы, усилила применение авиации. У врага дефицит ракет – Генштаб

Марк Сировой
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ВСУ самолет убитые потери армия рф генштаб вкс рф войска россии
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