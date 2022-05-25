Украинские силы уничтожили 100 оккупантов и один самолет за сутки: сводка потерь армии РФ
За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили около 100 российских военных, три танка, 19 боевых машин и один самолет. Об этом говорится в сводке потерь армии РФ от Генштаба ВСУ.
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Вчера россияне наибольшие потери несли на Лиманском направлении. С 24 февраля по 25 мая армия РФ потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1305 (+3),
боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19),
артиллерийских систем – 606 (0),
РСЗО – 201 (0),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 206 (+1),
вертолетов – 170 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11),
крылатых ракет – 112 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2217 (+5),
спецтехники – 44 (+1).
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