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Россия собирает резервы, усилила применение авиации. У врага дефицит ракет – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 07:11
Россия собирает резервы, усилила применение авиации. У врага дефицит ракет – Генштаб - Фото
Уничтоженная российская техника (фото - ОТГ "Восток")

Страна-оккупант Россия собирает резервы, чтобы компенсировать значительные потери своих войск на войне против Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Резервные подразделения формируются в Южном военном округе ВС РФ.

По данным военных, враг активизировал применение авиации, а из-за дефицита высокоточных ракет ведет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов в Украине.

Основные события на театре военных действий разворачиваются, как и прежде, на востоке.

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Другое основное из сводки:

→ На Лиманском направлении россияне активизировали ведение боевых действий: при артиллерийской и авиаподдержке ведет наступление у Лимана. Также артиллерия оккупантов помогает им наступать в направлении Северодонецка, бои там не прекращаются.

→ На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, но безуспешно: понес потери.

→ На Авдеевском направлении захватчики не прекращали минометные и артобстрелы в Авдеевке, Песках, Марьинке, Орехове и Новоселке, применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

→ На Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах Брянской области.

→ Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.

→ На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций.

→ Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного и пытался наступать в направлении Терновой. Без успеха.

→ На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, разведке и создании условий для возобновления наступления.

→ Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Враг нанес авиаудар в районе поселка Байрак.

→ При поддержке артиллерии и армейской авиации россияне безуспешно попытались взять под контроль поселок Пасека.

Смотрите видео: ССО впервые показали удар дрона-камикадзе по танку ВС РФ и "выпивающим оккупантам"

Евгений Пилипенко
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