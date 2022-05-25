Россия собирает резервы, усилила применение авиации. У врага дефицит ракет – Генштаб
Страна-оккупант Россия собирает резервы, чтобы компенсировать значительные потери своих войск на войне против Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
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Резервные подразделения формируются в Южном военном округе ВС РФ.
По данным военных, враг активизировал применение авиации, а из-за дефицита высокоточных ракет ведет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов в Украине.
Основные события на театре военных действий разворачиваются, как и прежде, на востоке.
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Другое основное из сводки:
→ На Лиманском направлении россияне активизировали ведение боевых действий: при артиллерийской и авиаподдержке ведет наступление у Лимана. Также артиллерия оккупантов помогает им наступать в направлении Северодонецка, бои там не прекращаются.
→ На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, но безуспешно: понес потери.
→ На Авдеевском направлении захватчики не прекращали минометные и артобстрелы в Авдеевке, Песках, Марьинке, Орехове и Новоселке, применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
→ На Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах Брянской области.
→ Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.
→ На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций.
→ Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного и пытался наступать в направлении Терновой. Без успеха.
→ На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, разведке и создании условий для возобновления наступления.
→ Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Враг нанес авиаудар в районе поселка Байрак.
→ При поддержке артиллерии и армейской авиации россияне безуспешно попытались взять под контроль поселок Пасека.
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