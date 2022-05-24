Силы специальных операций показали видео с ударом дрона-камикадзе по российскому танку на одной из позиций армии РФ в Украине. В это время на броне машины, утверждают бойцы, оккупанты "спокойно распивали спиртное".

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Как отметили в ССО, "привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха". На кадрах с камеры ударного дрона видно его приближение к танку.

Бойцы отметили, что такое видео впервые публикуется в открытом доступе, но уточнили: применение БПЛА-камикадзе "является постоянной практикой для ССО во время войны с российскими захватчиками".

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Также 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала уничтожение российского грузовика "Урал" с боекомплектом.

"Пылает не хуже крейсера "Москва", – отметили в бригаде.

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Евгений Пилипенко

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