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ССО впервые показали удар дрона-камикадзе по танку ВС РФ и "выпивающим оккупантам": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 10:01
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Силы специальных операций показали видео с ударом дрона-камикадзе по российскому танку на одной из позиций армии РФ в Украине. В это время на броне машины, утверждают бойцы, оккупанты "спокойно распивали спиртное".

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Как отметили в ССО, "привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха". На кадрах с камеры ударного дрона видно его приближение к танку.

Бойцы отметили, что такое видео впервые публикуется в открытом доступе, но уточнили: применение БПЛА-камикадзе "является постоянной практикой для ССО во время войны с российскими захватчиками".

Смотрите видео: 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица

Также 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала уничтожение российского грузовика "Урал" с боекомплектом. 

"Пылает не хуже крейсера "Москва", – отметили в бригаде.

Евгений Пилипенко
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