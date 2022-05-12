92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала в Facebook видео с работкой танка и зачисткой территории.

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На кадрах видно разбитую российскую технику, уничтоженных оккупантов, огонь из танка, работу пулеметчика из пикапа и пехоты на земле.

"Клочок за клочком, село за селом вместе с собратьями возвращаем свое – то, почему нет цены во всем мире – Родину!" – подписали видео украинские защитники.

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Марк Сировой

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