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Возвращаем свое. 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 11:00
Работа украинского танка (скриншот видео 92 бригады)
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92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала в Facebook видео с работкой танка и зачисткой территории.

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На кадрах видно разбитую российскую технику, уничтоженных оккупантов, огонь из танка, работу пулеметчика из пикапа и пехоты на земле.

"Клочок за клочком, село за селом вместе с собратьями возвращаем свое – то, почему нет цены во всем мире – Родину!" – подписали видео украинские защитники.

Смотрите также: Бутусов показал видео уничтожения российской САУ "Акация" из американской гаубицы М777

Марк Сировой
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92 бригада танк зачистка война ВСУ
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