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Порвали "Прорыв". Гранатометом шведов сожгли танк Т-90М, ликвидация колонны россиян: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 11:43
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В боях за Старый Салтов на востоке от Харькова бойцы харьковского 227-го батальона 127-й бригады теробороны уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Видео процесса показал в Telegram военный волонтер Роман Доник.

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Выстрелом из гранатомета Carl Gustaf "сделали "Прорыв" порванным", пишет он.

"Два борта "швед" прорвал, как тряпку. Доверяйте ВСУ. Спасибо всем, кто помогает", – добавил волонтер.

Порвали "Прорыв". Гранатометом шведов сожгли танк Т-90М, ликвидация колонны россиян: видео

Гранатометы Grg m/48 выпускаются с 1948 года.

Смотрите видео: Боевые "барсуки" ВСУ сожгли российский танк с дрона

Волонтерский фонд "Повернись живим" показал видео от бойцов подразделения К2 из 54-й отдельной механизированной бригады, как силы обороны Украины накрыли из артиллерии колонну бронетехники армии РФ.

"Враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов Донбасса, но "что-то пошло не так". Оккупантов "тепло" встретили ВСУ", – говорится в описании ролика.

Результат удара по оккупантам: из 12 единиц техники семь уничтожены, как и большинство пехоты, "а те, кому удалось уцелеть, сбежали".

Смотрите видео: "Можем все, везде, всегда". Артиллерия ВСУ показала новые ролики уничтожения оккупантов

Евгений Пилипенко
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54 бригада война танк колонна прорыв тероборона т-90 ТрО 127 бригада
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