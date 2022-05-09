Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ при помощи обычного коптера с установленным на него устройством сброса гранат уничтожили российский танк. Ролик выложен в Facebook подразделения.
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Военнослужащие пишут, что таким образом "поздравили" российских оккупантов "с праздником победобесия".
"Посмотрите несколько раз, обмотайтесь "колорадками" и идите пьяные топиться в фонтанах", – посоветовали захватчикам "барсуки" 503 ОБМП.
Где и когда произошел боевой эпизод, не сообщается.
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