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Боевые "барсуки" ВСУ сожгли российский танк с дрона: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 18:04
Иллюстративное фото: уничтоженный российский танк Т-90М "Прорыв"
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Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ при помощи обычного коптера с установленным на него устройством сброса гранат уничтожили российский танк. Ролик выложен в Facebook подразделения.

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Военнослужащие пишут, что таким образом "поздравили" российских оккупантов "с праздником победобесия".

"Посмотрите несколько раз, обмотайтесь "колорадками" и идите пьяные топиться в фонтанах", – посоветовали захватчикам "барсуки" 503 ОБМП.

Где и когда произошел боевой эпизод, не сообщается.

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Евгений Пилипенко
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