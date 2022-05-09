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"Прорыв" не удался. В ВСУ показали уничтоженный новейший российский танк – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 12:15
Видео - Генштаб ВСУ
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Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook видео с уничтоженным российским танком Т-90М "Прорыв".

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В Генштабе отметили, что Т-90М "Прорыв" – это последняя версия Т-90, основного боевого танка армии России.

Уничтожение как минимум одного Т-90М ранее подтвердила и разведка Великобритании. Там объяснили, что у него есть модернизированная пушка и броня, однако и это не спасает, когда танку не помогают другие силы.

По данным британских разведчиков, на вооружении РФ стоит около 100 таких танков.

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Марк Сировой
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ВСУ танк армия рф прорыв войска россии т-90м
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