Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook видео с уничтоженным российским танком Т-90М "Прорыв".

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В Генштабе отметили, что Т-90М "Прорыв" – это последняя версия Т-90, основного боевого танка армии России.

Уничтожение как минимум одного Т-90М ранее подтвердила и разведка Великобритании. Там объяснили, что у него есть модернизированная пушка и броня, однако и это не спасает, когда танку не помогают другие силы.

По данным британских разведчиков, на вооружении РФ стоит около 100 таких танков.

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Марк Сировой

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