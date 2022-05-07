Самые боеспособные подразделения РФ несут потери, восстановление будет долгим – Британия

Силы обороны Украины наносят потери самым боеспособным подразделениям армии РФ, восстанавливать их Россия будет долго. К таким выводам пришла британская разведка, передает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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"Конфликт в Украине наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям России. России потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы", – говорится в сообщении.

В частности британская разведка подтвердила: в Украине был уничтожен по меньшей мере один Т-90М – самый современный танк России, который имеет модернизированную пушку, улучшенную броню и систему спутниковой навигации.

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Всего на вооружении наиболее оснащенных частей РФ находятся около 100 таких танков, их модернизированная броня не спасает, если танки не поддерживают другие силы.

Британские разведчики отметили: замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, которые ограничивают доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники.

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Марк Сировой

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