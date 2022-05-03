Две бригады Вооруженных сил Украины утром 3 мая показали результаты своей работы в зоне боевых действий. Ролики выложены в Facebook и YouTube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишут в пресс-службе 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, их артиллерия работает "как всегда четко и слаженно".

"Смерть российским оккупантам. Слава Украине", – подписан ролик выше, в котором снарядами "накрывают" танки захватчиков.

Смотрите видео: Ежедневные действия России исключают адекватность – Зеленский

В 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского пишут: "Мы не знаем, были ли у вас сегодня приятные новости с утра. Начнем именно с них: наши военные уничтожили несколько единиц российской техники".

"Приятного просмотра! Все будет Украина", – добавили там.

Смотрите видео: Украинский Bayraktar уничтожил на острове Змеиный комплекс ПВО и зенитную установку

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.