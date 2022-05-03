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Украинские "боги войны" уничтожили танки и БТР россиян: два видео от двух бригад ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 09:08
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Две бригады Вооруженных сил Украины утром 3 мая показали результаты своей работы в зоне боевых действий. Ролики выложены в Facebook и YouTube.

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Как пишут в пресс-службе 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, их артиллерия работает "как всегда четко и слаженно".

"Смерть российским оккупантам. Слава Украине", – подписан ролик выше, в котором снарядами "накрывают" танки захватчиков.

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В 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского пишут: "Мы не знаем, были ли у вас сегодня приятные новости с утра. Начнем именно с них: наши военные уничтожили несколько единиц российской техники".

"Приятного просмотра! Все будет Украина", – добавили там.

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Евгений Пилипенко
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