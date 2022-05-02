Президент Владимир Зеленский 2 мая записал новое видеообращение по итогам 68 дня войны.

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"Завершается 68-й день нашей обороны. 68-й день самоуничтожения России. Самоуничтожение во всех смыслах этого слова. Если когда-то у этого государства было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность", – подчеркнул глава государства.

Яна Катасонова

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