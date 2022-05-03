Вчера, 2 мая, беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожил на временно оккупированном Россией острове Змеиный в Черном море наземную военную технику врага. Ролик с кадрами удара с БПЛА Bayraktar TB2 выложили на странице ВМС в Facebook.

Помимо потопления двух российских катеров "Раптор" дрон отработал по пусковой установке ПВО "Стрела-10" и зенитной установке ЗУ-23-2 на острове.

2 мая Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку.

Россия ударила ракетами и по свиноферме под Днепром: свиньи живы, а 23 800 оккупантов – нет.

Смотрите видео: Артиллерия ВСУ разгромила группу бронетехники россиян под Изюмом

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.