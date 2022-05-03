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Украинский Bayraktar уничтожил на острове Змеиный комплекс ПВО и зенитную установку: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 07:04
Дрон Bayraktar TB 2 (фото - АрмiяInform)
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Вчера, 2 мая, беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожил на временно оккупированном Россией острове Змеиный в Черном море наземную военную технику врага. Ролик с кадрами удара с БПЛА Bayraktar TB2 выложили на странице ВМС в Facebook.

Помимо потопления двух российских катеров "Раптор" дрон отработал по пусковой установке ПВО "Стрела-10" и зенитной установке ЗУ-23-2 на острове.

Смотрите видео: Артиллерия ВСУ разгромила группу бронетехники россиян под Изюмом

Евгений Пилипенко
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Bayraktar война пво ракетный удар дрон ударный дрон беспилотник ЗУ-23-2 Змеиный Стрела-10
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