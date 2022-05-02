Украинские защитники уничтожили еще 300 оккупантов и почти полсотни боевых бронемашин РФ

За 67 дней войны против Украины российские войска потеряли более 1000 танков, почти 200 самолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 23 800, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:

→ личного состава – около 23 800 (+300 сутки);

→ танков – 1048 (+22);

→ боевых бронированных машин – 2519 (+48);

→ артиллерийских систем – 459 (+8);

→ РСЗО – 152 (+1);

→ средств ПВО – 80;

→ самолетов – 194 (+2);

→ вертолетов – 155;

→ автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28);

→ кораблей/катеров – 8;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

→ специальной техники – ​​38 (+6);

→ крылатых ракет – 84.

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Изюмском направлении.

Также Генштаб уточнил, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра.

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Оксана Житнюк

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