Украинские защитники уничтожили еще 300 оккупантов и почти полсотни боевых бронемашин РФ
За 67 дней войны против Украины российские войска потеряли более 1000 танков, почти 200 самолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 23 800, сообщает Генштаб ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:
→ личного состава – около 23 800 (+300 сутки);
→ танков – 1048 (+22);
→ боевых бронированных машин – 2519 (+48);
→ артиллерийских систем – 459 (+8);
→ РСЗО – 152 (+1);
→ средств ПВО – 80;
→ самолетов – 194 (+2);
→ вертолетов – 155;
→ автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28);
→ кораблей/катеров – 8;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
→ специальной техники – 38 (+6);
→ крылатых ракет – 84.
В Генштабе сообщили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Изюмском направлении.
Также Генштаб уточнил, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра.
Смотрите также: ССО показали работу по оккупантам под Харьковом: попали в танки и блиндаж россиян – видео
Комментарии