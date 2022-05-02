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Украинские защитники уничтожили еще 300 оккупантов и почти полсотни боевых бронемашин РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 10:57
Украинские защитники уничтожили еще 300 оккупантов и почти полсотни боевых бронемашин РФ - Фото
Разбитая российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

За 67 дней войны против Украины российские войска потеряли более 1000 танков, почти 200 самолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 23 800, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:

→ личного состава – около 23 800 (+300 сутки);
→ танков – 1048 (+22);
→ боевых бронированных машин – 2519 (+48);
→ артиллерийских систем – 459 (+8);
→ РСЗО – 152 (+1);
→ средств ПВО – 80;
→ самолетов – 194 (+2);
→ вертолетов – 155;
→ автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28);
→ кораблей/катеров – 8;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
→ специальной техники – ​​38 (+6);
→ крылатых ракет – 84.

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Изюмском направлении. 

Также Генштаб уточнил, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра.

Украинские защитники уничтожили еще 300 оккупантов и почти полсотни боевых бронемашин РФ

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Оксана Житнюк
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потери генштаб
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