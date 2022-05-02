В Харьковской области украинские защитники уничтожили два танка и один бронетранспортер российских оккупантов. Еще одну боемашину подбили, а также попали в блиндаж россиян. Видео опубликовало Командование сил спецопераций.
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В ССО сообщили, что при проведении разведки украинские воины обнаружили скопление вражеской техники: тяжелобронированные и легкобронированные машины.
Бойцы Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и скорректировали огонь артиллеристов по целям противника.
В результате успешной работы украинских сил обороны россияне потеряли танк Т-90, танк Т-80БВМ и МТЛБ. Еще один бронетранспортет россиян поврежден.
Также ССО сообщает, что точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются.
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