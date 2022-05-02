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ССО показали работу по оккупантам под Харьковом: попали в танки и блиндаж россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 07:58
Скриншот из видеозаписи
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В Харьковской области украинские защитники уничтожили два танка и один бронетранспортер российских оккупантов. Еще одну боемашину подбили, а также попали в блиндаж россиян. Видео опубликовало Командование сил спецопераций.

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В ССО сообщили, что при проведении разведки украинские воины обнаружили скопление вражеской техники: тяжелобронированные и легкобронированные машины.

Бойцы Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и скорректировали огонь артиллеристов по целям противника.

В результате успешной работы украинских сил обороны россияне потеряли танк Т-90, танк Т-80БВМ и МТЛБ. Еще один бронетранспортет россиян поврежден.

Также ССО сообщает, что точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются.

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Допис, поширений sof_ua (@sof_ua)

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Оксана Житнюк
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харьковская область ссо
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