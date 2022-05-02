Оккупанты продолжают наступление на востоке: усилили свои войска БТГр из Мариуполя

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на востоке Украины, а для усиления войск РФ в Луганскую область была переброшена одна вражеская БТГр из Мариуполя. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, на Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

На Северодонецком направлении оккупанты пытаются взять под полный контроль Рубежное, готовятся к наступлению на Северодонецк.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны войска РФ развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Донецком направлении россияне ведут наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстреливал подразделения ВСУ на рубеже Лиман – Северск, чтобы вытеснить их с занимаемых позиций и наступать на Славянск.

На Изюмском направлении оккупанты наступают и обстреливают позиции ВСУ в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы Харькова, Удов и Прудянки.

На Таврическом направлении продолжается перегруппировка подразделений РФ, наращивание составляющих системы огневого поражения, инженерного оборудования позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на админ границу Херсонской области, ищут слабые места в обороне ВСУ. В районе Николаева агрессор вел воздушную разведку с применением трех беспилотников и вел артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

На Северском направлении оккупанты из минометов обстреливали позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.

В приграничных с Украиной районах Брянской области россияне усилили административно-полицейский и контрразведывательный режимы, разместили контрольно-пропускные посты.

По данным Генштаба, оккупанты несут значительные потери, особенно в артиллерии и на суше.

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Оксана Житнюк

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