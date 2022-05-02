Оккупанты продолжают наступление на востоке: усилили свои войска БТГр из Мариуполя
Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на востоке Украины, а для усиления войск РФ в Луганскую область была переброшена одна вражеская БТГр из Мариуполя. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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По данным Генштаба, на Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.
На Северодонецком направлении оккупанты пытаются взять под полный контроль Рубежное, готовятся к наступлению на Северодонецк.
В целях наращивания системы противовоздушной обороны войска РФ развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.
На Донецком направлении россияне ведут наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.
На Лиманском направлении противник обстреливал подразделения ВСУ на рубеже Лиман – Северск, чтобы вытеснить их с занимаемых позиций и наступать на Славянск.
На Изюмском направлении оккупанты наступают и обстреливают позиции ВСУ в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы Харькова, Удов и Прудянки.
На Таврическом направлении продолжается перегруппировка подразделений РФ, наращивание составляющих системы огневого поражения, инженерного оборудования позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на админ границу Херсонской области, ищут слабые места в обороне ВСУ. В районе Николаева агрессор вел воздушную разведку с применением трех беспилотников и вел артиллерийский огонь по позициям ВСУ.
На Северском направлении оккупанты из минометов обстреливали позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.
В приграничных с Украиной районах Брянской области россияне усилили административно-полицейский и контрразведывательный режимы, разместили контрольно-пропускные посты.
По данным Генштаба, оккупанты несут значительные потери, особенно в артиллерии и на суше.
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