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Неделя на Донбассе: отбито 63 атаки оккупантов, уничтожено 45 танков и 6 самолетов – ООС

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 22:37
Неделя на Донбассе: отбито 63 атаки оккупантов, уничтожено 45 танков и 6 самолетов – ООС - Фото
Фото: ООС/Facebook

За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Об этом сообщает штаб ООС.  

В частности, уничтожено 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага.  

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Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатые ракеты российских оккупантов. 

В течение сегодняшних суток, 1 мая, украинские защитники успешно отбили 10 атак врага, уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной, 10 единиц автомобильной техники противника, сбили 7 беспилотных летательных аппаратов. 

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. 

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Роман Брыль
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