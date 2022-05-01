Неделя на Донбассе: отбито 63 атаки оккупантов, уничтожено 45 танков и 6 самолетов – ООС

За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, уничтожено 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага.

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Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатые ракеты российских оккупантов.

В течение сегодняшних суток, 1 мая, украинские защитники успешно отбили 10 атак врага, уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной, 10 единиц автомобильной техники противника, сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

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Роман Брыль

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